فايلر المدرب الخامس في عهد الخطيب

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يستعين النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه، بالمدرسة السويسرية في تدريب فريق الكرة الأول بالنادي، وأعلن في بيان رسمي، تعاقده مع المدرب السويسري رينيه فايلر، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة، خلفاً للأوروغواياني مارتن لاسارتي.

ويتعين على فايلر وهو خامس مدرب في عهد محمود الخطيب رئيس الأهلي، الذي تولى المسؤولية في ديسمبر 2017، تجهيز فريق الأهلي استعداداً للموسم الجديد، إضافة إلى قيادة الفريق في منافسات دوري أبطال أفريقيا، ومحاولة استعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولات الأهلي لنحو 5 سنوات، لكن الأهم من ذلك هو حالة الاستقرار. ويعد فايلر أول مدرب سويسري يتولى القيادة الفنية للأهلي، على مدار تاريخه.