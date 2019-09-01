خبرة الأجداد تنقل للأبناء في «تراثية الهجن»

المصدر: العين - وام

اختتم مركز العين الشبابي التابع لنادي تراث الإمارات، فعاليات الدورة التراثية في الهجن، التي نظمها المركز تحت عنوان «خبرة الأجداد تنقل للأبناء»، وتم في ختامها تكريم الطلاب الذين نجحوا في إكمال الدورة.

وقال خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين، إن الدورة حققت أهدافها بإكساب الطلاب الخبرة بإحدى أهم مفردات التراث وهي الإبل، موضحاً أنه في ختام الدورة تم إخبار المنتسبين طريقة التعامل مع الهجن من تركيب الخطام إلى امتطاء المطية وتوجيهها والسير بها، وذلك بحضور أولياء الأمور الذين عبروا عن رضاهم التام عن الدورة وأهدافها ومدى استفادة المنتسبين منها، كما عبروا عن شكرهم لنادي تراث الإمارات وعلى رأسه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي.

وقدمت الدورة للطلاب في أسبوعها الأول شرحاً لدور الهجن منذ القدم في مجتمع الإمارات، ونظمت ورش عمل في الأسبوع الثاني عن كيفية التعامل مع الهجن، بينما تم في الأسبوع الثالث شرح نظري وعملي عن عتاد المطية وأجزائه وكيفية وضعه على المطية، فيما كان الأسبوع الأخير مخصصاً للتطبيق العملي لطريقة امتطاء الهجن.