«نسور قرطاج» يستدعي دودزياك

المصدر: تونس - صالح قادري

وجّه الجهاز الفني لمنتخب تونس «نسور قرطاج» الدعوة إلى جيرمي دودزياك لاعب هامبورغ الألماني، للانضمام إلى المنتخب، ولعب دودزياك في السابق ضمن فريق شالكه، وبروسيا دورتموند، كما انتمى لمنتخبات الشبان الألمانية.

وتأتي دعوة الجهاز الفني للمنتخب التونسي إلى جيرمي (24 عاماً) للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما منتخب تونس أمام موريتانيا يوم 6 سبتمبر 2019 وأمام منتخب ساحل العاج يوم 10 من نفس الشهر.من ناحية أخرى، يخوض النادي الأفريقي الثلاثاء، مباراة ودية مع وادي دجلة المصري المتواجد في تونس للقيام بمعسكر إعداد، كما يواجه الأفريقي بريشيا الإيطالي يوم 12 أكتوبر 2019 .