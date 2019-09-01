إصابة تبعد كييليني 5 أشهر

المصدر: روما - وكالات

أعلن نادي يوفنتوس، أن مدافعه وقائده المخضرم جورجيو كييليني سيخضع لجراحة بعد تعرضه لتمزق في الرباط على مستوى ركبته اليمنى .

وجاء في بيان نادي مدينة تورينو أن الفحوصات «أظهرت تمزقاً في الرباط الصليبي الأمامي، وسيكون من الضروري أن يخضع لجراحة في الأيام المقبلة». ولم يوضح النادي عن الفترة الذي سيغيب عنها ابن الـ35 عاماً عن الملاعب، ولكن قد يغيب لما يقارب الخمسة أشهر وفق ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وكان «بيانكونيري» قد وقع مع المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت هذا الصيف من أياكس ، إلا أن غياب كييليني سيشكل ضربة قوية لبطل إيطاليا. وكان قائد الفريق قد سجل الهدف الأول في الموسم الجديد السبت الماضي خلال فوز يوفنتوس 1- 0 على بارما.