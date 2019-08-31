تاونسند تعثر على سر النجاح عند الشباك

المصدر: نيويورك - وكالات

انتهجت الأمريكية تيلور تاونسند القادمة من التصفيات أسلوباً يعتمد على عدم وجود ما تخسره في مواجهتها ضد سيمونا هاليب في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وعثرت سريعاً على راحتها في تقدمها عند الشباك لتحقق أبرز مفاجأة .

وقدمت تاونسند، التي فشلت في الفوز في ثلاث مواجهات سابقة ضد هاليب، أداءً شرساً وتقدمت عند الشباك لتتسبب في مشكلات للاعبة الرومانية المصنفة الرابعة في البطولة لتحقق انتصارها الأول على واحدة من المصنفات العشر الأوليات.

وقالت تاونسند بعد الفوز «أشعر أنني عندما كنت ألعب ضدها من قبل كنت أريد تفادي الهزيمة. لاعبة مثلها قوية للغاية وتملك خبرة كبيرة لذا لن ينجح هذا الأمر أمامها». كنت أفكر «ماذا لدي لأخسره؟» يجب أن أسعى للفوز.