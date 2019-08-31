إيسكو يغلق هاتفه لضمان البقاء في ريال مدريد

المصدر: مدريد - وكالات

بدا مستقبل اللاعب الدولي الإسباني إيسكو مع ريال مدريد غامضاً، خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصاً مع انتشار تقارير كثيرة تحدثت عن قرب رحيله. وكان لاعب خط الوسط أبلغ مسؤولي مدريد في نهاية الموسم الماضي أنه ليس على استعداد لمغادرة النادي، مشيرة إلى أنه بذل «جهوداً كبيرة» لإثبات ذلك.

ومن بين الجهود التي قام بها إيسكو أنه أغلق هاتفه بشكل نهائي طوال فترة الصيف، مضيفة أنه «سيظل مغلقاً إلى غاية نهاية فترة الميركاتو الصيفي في الثاني من سبتمبر المقبل».

وتحدثت مصادر مقربة من اللاعب على أن الهدف من إغلاق الهاتف يعود إلى رفض إيسكو الاستماع إلى أي عروض أو مقترحات مقدمة من أندية أخرى ترغب في خدماته.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن عودة زين الدين زيدان غيّرت مجرى الأمور بالنسبة لإيسكو. وأضافت أن الدولي الإسباني تلقى ضمانات من زيدان بشأن الاعتماد عليه هذا الموسم ليلعب «دوراً بارزاً» في المجموعة.