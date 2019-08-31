سارابيا ونونيز.. ظهور أول في قائمة الماتادور

المصدر: مدريد - وكالات

أعلن روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني «الماتادور» أمس قائمة الفريق، وهي الأولى منذ توليه المنصب خلفاً للويس إنريكي، وذلك استعداداً للمباراتين المقررتين أمام رومانيا وجزر فاروه ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

واستدعى مورينو بابلو سارابيا، الذي قدم مستويات جيدة مع أشبيلية في الموسم الماضي ولم يشارك ضمن صفوف المنتخب حتى الآن، كما استدعى وجهاً جديداً آخر، هو أوناي نونيز مدافع أتلتيك بيلباو. وكان لويس إنريكي قد رحل عن منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني في يونيو الماضي لأسباب خاصة. وشهدت قائمة مورينو غياب اسباس و كازورلا، علماً بأنهما كانا متواجدين ضمن القائمة السابقة للمنتخب.