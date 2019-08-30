الإمارات تستضيف كؤوس مانشستر سيتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفالاً بالإنجازات التي حققها نادي مانشستر سيتي بموسم كروي استثنائي سطع نجم السماوي في كل البطولات والمنافسات وبمختلف الفئات، ينظم السيتي جولة عالمية للكؤوس تقام بالتعاون مع الاتحاد للطيران وتصل دولة الإمارات الشهر المقبل.

حقق السيتيزن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وفاز الفريق بخمس بطولات أخرى وهي: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات.

وتصل كؤوس السيتي إلى العاصمة أبوظبي في ياس مول يوم السبت 7 سبتمبر المقبل، وبرفقتها أسطورة النادي السابق اللاعب المخضرم ميكارد ريتشاردز. يذكر أن ميكارد انضم إلى صفوف السيتيزن في الفترة من 2005 إلى 2014، شارك خلالها بـ 246 مباراة، وكان له دور كبير في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2012، كما تصاحب جولة الكؤوس في أبوظبي العديد من الأنشطة الحماسية المخصصة لجماهير السيتي.