ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ حتى 2023

المصدر: برلين - أ ف ب

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية تمديد عقد مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2023.

وكان من المفترض أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البولندي في 2021، علماً بأنه التحق بصفوف النادي البافاري عام 2014 قادماً من الغريم المحلي بوروسيا دورتموند. وصرح المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغيه قائلاً: «ليفاندوفكسي في رأيي الشخصي أفضل مهاجم في العالم». وبدوره قال ليفاندوفسكي (31 عاماً): «بات بايرن ميونيخ وطني الرياضي»، مضيفاً: «أنا مقتنع أننا سنحقق المزيد من الانتصارات في الأعوام المقبلة».