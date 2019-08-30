«الحكام» تثير أزمة في الاتحاد المصري

المصدر: Ⅶ القاهرة- عماد الحسيني

باتت لجنة الحكام أزمة داخل اتحاد كرة القدم المصري، بعد تعيين الدولي السابق جمال الغندور، رئيساً لها، وإعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه التعامل مع رئيس لجنة الحكام الجديد، مؤكداً أنه تقدم ببلاغات ضد الغندور منذ 4 أشهر، بسبب رسائل نصية تحمل سباً وقذفاً، أرسلها له عبر الهاتف النقال، ورافضاً إدارة أي حكم مصري للقاءات الزمالك المقبلة، في ظل رئاسة الغندور.

ويرى رئيس الزمالك أن عودة الغندور لإدارة التحكيم المصري، بداية سيئة للجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة، وشن هجوماً ضارياً على عمرو الجنايني رئيس اللجنة، وشدد على أنه لن يدير أي حكم مصري مباريات فريقه في عهد الغندور.