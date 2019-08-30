«ثالثة» البوندسليغا تنطلق اليوم

المصدر: برلين - أ ف ب

يقصّ لايبزيغ شريط المرحلة الثالثة من الدوري الألماني «البوندسليغا»، اليوم عندما يحلّ ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ.

أما بقية المباريات فتقام غداً وبعد غدٍ، حيث يحل دورتموند المتصدر ضيفاً غداً على أونيون برلين ساعياً إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً.

ويخوض بايرن ميونيخ مباراة سهلة على ملعبه ضد ماينتس في مباراة قد تشهد مشاركة كوتينيو المنتقل من برشلونة، للمرة الأولى أساسياً، كما يلعب باير ليفركوزن مع هوفنهايم، وفولفسبورغ مع بادربورن، وفرايبورغ مع كولن، وشالكه ضد هرتا برلين، وبعد غدٍ يواجه فيردر بريمن أوغسبورغ، وإينتراخت فرانكفورت فورتونا دوسلدورف.