طرح تذاكر حضور حفل الوزن لنزال حبيب وبوارييه

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سيحظى عشاق فنون القتال المختلطة في الإمارات والمنطقة بفرصة حضور فعالية قياس الوزن الرسمية قبل النزال المشوّق والمرتقب في «أسبوع أبوظبي للتحدي» ضمن بطولة UFC 242، بين حبيب نور محمدوف وداستن بوارييه - الجمعة المقبل مجاناً، فيما تستضيف صالة «ذا أرينا» المغلقة على جزيرة ياس منافسات بطولة UFC 242 في الليلة التالية.

وتضفي هذه الفعالية المتميزة عنصر تشويق آخر على البرنامج المتميز الخاص بأسبوع أبوظبي للتحدي، والذي يزخر بسلسلة من الفعاليات الترفيهية التي نظّمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم الفعالية الكبرى التي تستضيفها عاصمة الإمارات في إطار بطولة القتال النهائي UFC 242 يوم 7 سبتمبر.