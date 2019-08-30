ياس مول يستضيف تدريبات «يو إف سي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستضيف ياس مول في أبوظبي، على مدار ثلاثة أيام فعاليات «يو إف سي» الحافلة بأنشطة قتالية مستوحاة من فنون الدفاع عن النفس، كما سيقدم فرصة فريدة للجماهير، للتعرف وتجربة حياة ما وراء الكواليس لأبرز نجوم بطولة القتال العالميين أثناء التدريبات المفتوحة، اعتباراً من بعد غدٍ الأحد.

وسيتسنى للزوار مشاهدة التدريبات المفتوحة الأربعاء المقبل على حلبة صممت خصيصاً لهذا الحدث في ساحة تاون سكوير في ياس مول، حيث سيقوم ستة من أبطال الألعاب القتالية بتلقي تدريب لمدة 20 دقيقة مع مدربهم الخاص.

واعتباراً من بعد غدٍ وحتى الثلاثاء تُقام العديد من العروض وورش العمل في ذات الحلبة، والتي تشمل عروض أساليب القتال المختلفة، بالإضافة إلى عروض تقنيات الدفاع عن النفس التكتيكية.