الكويت تستضيف الكونغرس الآسيوي للصحافة الرياضية

المصدر: كوالالمبور ـ البيان الرياضي

أسدل الستار على اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية والتي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور والتي شهدت اختيار الكويت لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية 2020 بعد منافسة قوية مع كوريا الجنوبية، حيث حصلت الكويت على 12 صوتاً من السعودية وعمان والعراق ولبنان وماليزيا ونيبال واليابان وإيران وباكستان وأفغانستان والهند والكويت، فيما نال الكوريون 3 أصوات فقط من قطر وتايبيه وكوريا الجنوبية فيما كانت مكاو على الحياد.

وقد أثار تصويت قطر لكوريا الجنوبية جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي القاري والعربي والخليجي، حيث كان التصويت بمثابة طعنة قطرية جديدة للأشقاء في الكويت مثلما اعتادت قطر أن توجه طعناتها لكل الأشقاء في المنطقة الخليجية والعربية على كافة المستويات وتباينت ردود الفعل ما بين الغضب وتقبل الأمر باعتبار أن ما فعلته قطر ليس بجديد عليها بجانب أن الكويت اكتسحت التصويت وفازت بالأغلبية الساحقة.

في الوقت الذي وجه الوفد الكويتي الشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً على ما تقوم به من دعم الأشقاء، ومساندة الكويت من خلال سحب الملف وعدم دخول المنافسة على الاستضافة وهذا الأمر ليس بغريب على الإمارات وأبناء زايد الذين يؤكدون في كل الأحداث أنهم أهل الثقة والكرم ودائماً يضعون المصلحة العامة في المقدمة.

ووجه سطام السهلي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية - رئيس وفد الكويت الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على اختيار دولة الكويت لاستضافة اجتماع الكونغرس الذي سيعقد في العام المقبل 2020.

ملف الكويت

وشدد السهلي على أن ملف الكويت لاستضافة الكونغرس نال ثقة أغلبية الاتحادات الأعضاء، لا سيما أنه جاء واضحاً وتكفل بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح اجتماع الكونغرس المقبل، مبيناً أن عملية التصويت شهدت شفافية كاملة في ظل حرص وفدي الكويت وكوريا الجنوبية على الترويج لملفيهما، ومن ثم فقد جاء التصويت بالأغلبية لملف الكويت، والذي يعد بمنزلة وسام جديد للصحافة الرياضية الكويتية التي تؤكد مجدداً على ريادتها ودورها الفعال في القارة الآسيوية.

ولفت السهلي إلى أن الكويت ستضرب أروع الأمثلة في استضافة اجتماع الكونغرس 2020، لتؤكد أنها قادرة على استضافة الاجتماعات والبطولات بشكل متميز كما تعود الجميع.

في الوقت الذي أكد فيه الزميل عمران محمد ممثل لجنة الإعلام الرياضي الإماراتية والذي حضر اجتماعات المكتب التنفيذي أن الإمارات تقدمت بملف لاستضافة اجتماعات الكونغرس الآسيوي إلا أنه تم سحب الملف من أجل دعم الكويت لاستضافة الحدث وقال: من منطلق المصلحة المشتركة التي تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة سحبنا ملف الإمارات وأجلنا فكرة استضافة الحدث دعماً لملف الأشقاء في الكويت.

وأضاف: جهزنا ملفا كبيرا يليق باسم الإمارات، لما تملكه الدولة من إمكانيات كبيرة بجانب وجود الكوادر والخبرات الإدارية التي من شأنها أن تكتب شهادة نجاح أي حدث، كما أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية يدركون قيمة الإمارات وقوتها في استضافة الأحداث ليس فقط في المجال الرياضي بل في كل الأحداث.