إضافة مجمع رياضي إلى سوق التنين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجلت شركة نخيل مولز إنجازاً جديداً بإضافتها للمجمع الرياضي الخارجي «أهداف»، الذي يضم ملاعب لكرة القدم والكريكيت في سوق التنين.

وقام مجمع أهداف الرياضي بتركيب ملعبين لكرة القدم يتسع كل منهما لسبعة لاعبين من كل فريق وشبكتي كريكيت، وذلك في سوق التنين 2.

ويفتح المجمع الرياضي الممتد على مساحة 73 ألف قدم مربعة على سطح سوق التنين 2، أبوابه أمام الزوار من الساعة 5:00 مساءً حتى منتصف الليل خلال فصل الصيف، ومن الساعة 7:00 صباحاً حتى منتصف الليل في فصل الشتاء، وتُعد ملاعبه مثالية لمباريات الهواة وللدورات التي تضم عدة فرق والفعاليات الرياضية التي تقيمها الشركات. وصرح عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: «تتواصل جهودنا لإضافة المزيد من خدمات التجزئة والترفيه في سوق التنين، ويعد مركز أهداف إضافة نوعية ومهمة لوجهة التسوق ذات الشهرة العالمية».