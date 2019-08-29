مروان بن غليطة: أتمنى انضمام العين لكرة الصالات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تمنى المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم انضمام نادي العين للعبة كرة قدم الصالات لما يملكه البنفسجي من خبرات وإمكانيات وقاعدة عريضة من اللاعبين.

وأثنى على التنظيم الجيد لنشاط كرة قدم الصالات من قبل مجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية، مشيراً إلى أن نشاط اللعبة مرتب بشكل مميز على مدار عام كامل وكانت البداية مبكرة بكأس السوبر، وهنأ بن غليطة فريق شباب الأهلي بحصوله على اللقب متمنياً حظاً أوفر للنصر ولبقية الفرق هذا الموسم، وقال إن اتحاد الكرة حريص على تطور اللعبة بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.

وقال: إن تنظيم دوري الشباب في كرة الصالات يمثل نقلة إيجابية لرفد الفريق الأول في كل نادٍ بلاعبين موهوبين كما ينعكس على المنتخبات الوطنية في اللعبة.