أبيض الناشئين يلتقي «الأخضر» ودياً غداً

المصدر: العين - البيان الرياضي

يستعد منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 لمواجهة شقيقه المنتخب السعودي غداً في التجربة الودية الثانية ضمن معسكر الأبيض الداخلي المقام حالياً في مدينة العين في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في قيرغستان سبتمبر المقبل.

وكان أبيض الناشئين قد خسر التجربة الودية الأولى أمام شقيقه السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس على استاد طحنون بن محمد بالقطارة.

وقال سالم اليعقوبي مدير المنتخب الوطني للناشئين، إن معسكر العين يمثل مرحلة مهمة جداً ضمن مراحل إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المقبلة، واصفاً المباراة الودية مع المنتخب السعودي بأنها كانت تجربة مفيدة للجهاز الفني، خاصة أن المنتخب السعودي متوّج ببطولة غرب آسيا الأخيرة، ويتمتع باستقرار وتوليفة متجانسة.