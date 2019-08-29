تغيير موعد انطلاق الدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قد يتم تغيير موعد انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز(2019 - 2020)، وليس في الموعد الذي أعلنه عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، وهو 19 من سبتمبر المقبل، وقال المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، إن عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد، حريص على تحديد موعد آخر للدوري يكون أكثر ملاءمة.

وأوضح أن الاتحاد حريص على إعلان موعد انتهاء المسابقة وغير قابل للنقاش، وهذا لن يتوفر إلا بعد مناقشة بعض المعايير أبرزها، معرفة موعد مباريات المنتخب والأندية المشاركة في البطولات القارية والعربية بجانب تحديد الملاعب والأمن.

أيضاً قد يتم تغيير موعد مباراة السوبر المصري، بين نادي الأهلي والزمالك، بسبب ارتباطات الفريقين على الصعيد الأفريقي.