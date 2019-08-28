«السباقات المجتمعية» تعود من ياس مول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعود عجلة «السباقات المجتمعية» التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار الموسم الرياضي للدوران مجدداً، ويفتتح سباق ياس مول المجتمعي للجري بعد غدٍ سلسلة سباقات الموسم المرتقب 2019 - 2020 التي تقام في مناطق أبوظبي والعين والظفرة. وينطلق سباق ياس مول المجتمعي للجري في تمام الساعة 8 صباحاً في أروقة المركز التجاري الأكبر في العاصمة أبوظبي لثلاث مسافات 2.5 كم - 5 كم - 10 كم.

ويقام السباق دعماً لمساعي مجلس أبوظبي الرياضي الرامية لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الرياضي بين جميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الجري.

من جهته، أكد طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية سباق ياس مول المجتمعي للجري الأول خلال الموسم الحالي، ودوره في دعم الرياضة المجتمعية ورفع مستوى التفاعل بكافة الأنشطة وبتنوع الرياضات.