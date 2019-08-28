مرتضى منصور يضرب عصفورين بحجر قبل لقاء مصر المقاصة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

انتهج رئيس نادي الزمالك المصري وسيلة التصريحات الاستباقية، وضرب عصفورين بحجر الأول للتأثير على أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قبل اللقاء الذي يجمع الزمالك والمقاصة اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية الساحلية، في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وطلب رئيس الزمالك من «ميدو»، التحلي بالهدوء وعدم الانفعال، والثاني أن يضرب في خيارات النادي الأهلي في الجهاز الفني كنوع من البلبلة المحببة لرئيس النادي الأبيض.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يطلب من مدرب المقاصة «تفويت» المباراة، مثلما فعل عماد النحاس مدرب المقاولون العرب مع الأهلي، وكانت المكافأة أنه سيكون ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بالأهلي، وأضاف أنه يوصي ميدو بعدم استفزاز جماهير الزمالك.