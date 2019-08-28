«أتلانتيس» تبدأ السياحة الرياضية من «سوتشي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

طرح مكتب «واو سوتشي» في الإمارات عروضاً حصرية لمحبي السياحة الرياضية لحضور سباقات الفورميلا وان سوتشي والذي يستمر مدة أسبوع كامل من 23 سبتمبر المقبل وحتى 30 منه.

وقال ممثل مكتب مدينة سوتشي في الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة أتلانتيس للعطلات راشد النوري، يعد سباق الجائزة الكبرى أسبوعاً ممتعاً للغاية في سوتشي، لأنه لا يقتصر على عشاق السباقات الفورميلا وان الصعبة، بل هناك أنشطة لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع بما في ذلك الصغار من خلال برامج سياحية مثيرة يوفرها المكتب لسكان الدولة من الراغبين في زيارة سوتشي في هذه الفترة من السنة.

وأضاف النوري، قامت «واو سوتشي» بتصميم باقات مخصصة للمسافرين من دبي. تبدأ بالباقات الشاملة وهي لمدة 7 ليال بسعر 1725 دولاراً أمريكياً، في حين تبدأ باقات سباق نهاية الأسبوع وهي لمدة 3 ليال من 1010 دولارات أمريكية، والرحلة ستكون ممتعة من خلال زيارة مختلف المنتزهات السياحية التي تزخر بها سوتشي، مضيفاً المدينة وجهة سياحية مثالية للعائلات الإماراتية والمقيمة والخليجية وتتوفر على جميع متطلبات الراحة.

وشدد النوري على أن «سوتشي» تولي أهمية كبيرة لسوق الإمارات باعتباره من أهم الأسواق العالمية في قطاع السياحة بمختلف أنواعها، خصوصاً في فئة الشباب والعائلات الباحثة عن المناطق الجديدة والمحبة للمغامرات والاستكشاف.