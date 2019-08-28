تألق دراجات الإمارات في أندونيسيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عادت إلى البلاد بعثة المنتخب الأول للدراجات بعد المشاركة الناجحة في طواف أندونيسيا الدولي والتي حقق فيها منتخبنا نتائج إيجابية ومراكز متقدمة رغم قوة المنتخبات والفرق المشاركة، وعن المشاركة أكد عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات عن استفادة منتخبنا بالشكل المطلوب بعد الاحتكاك القوي في جميع مراحل الطواف والذي سيكون له المردود الإيجابي على استعداداته المكثفة للبطولة العربية للطريق والمضمار في مصر وبطولة كأس آسيا للمضمار في الهند وتايلاند.