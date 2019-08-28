يويفا يكرّم كانتونا «الرافض للمساومة»

المصدر: لوزان - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس، أن النجم الفرنسي السابق إريك كانتونا سيكّرم بجائزة رئيس الاتحاد على هامش حفل سحب قرعة موسم 2019-2020 لمسابقة دوري أبطال أوروبا المقرر في موناكو غداً. وسينضم كانتونا للمكرمين السابقين يوهان كرويف، وألفريدو دي ستيفانو، وأوزيبيو.

وقال رئيس يويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إن «هذه الجائزة لا تشكل فقط عرفاناً لمسيرته كلاعب على أعلى مستوى، بل تكرّمه أيضاً للشخص الذي هو عليه: رجل يرفض المساومة، يدافع عن القيم التي يؤمن بها، يقول رأيه بصراحة ويقدم كل ما لديه من أجل القضايا التي يؤمن بها».