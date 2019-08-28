الأفريقي وسليمان للتأكيد والملعب والصفاقسي للتدارك في الدوري التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

تجري اليوم أربع مباريات لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري التونسي، وستكون الفرصة مواتية للنادي الأفريقي ومستقبل سليمان ليؤكدا فوزهما في الجولة الأولى، فالأفريقي المنتشي بعد الفوز على ضيفه جاره الملعب التونسي بثلاثية نظيفة، يحل ضيفاً على نادي حمام الأنف.

أما مستقبل سليمان الفائز في الجولة الماضية فيلعب أمام جمهوره ضد اتحاد تطاوين سعياً لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، في المقابل سيعمل الملعب التونسي والصفاقسي على تدارك عثرتيهما لاسيما أنهما سيلعبان أمام جماهيرهما، فالصفاقسي يستقبل نجم المتلوي والملعب يستقبل هلال الشابة. وغداً يلتقي الشبيبة القيروانية واتحاد بنقردان والأحد يلعب النجم الساحلي والاتحاد المنتسيري، في حين ستحدد لاحقاً مباراة الترجي التونسي والنادي البنزرتي.