برشلونة ينهض من كبوته

المصدر: مدريد - أ ف ب

افتتح المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان رصيده التهديفي مع فريقه الجديد برشلونة بتسجيله هدفين ليضعه على طريق الفوز على ريال بيتيس 5-2 في المرحلة الثانية من بطولة إسبانيا لكرة القدم التي شهدت فوزاً ثانياً توالياً لأتليتكو مدريد.

وعوّض الفريق الكاتالوني بالتالي خسارته المفاجئة في مستهل مشواره في الدفاع عن لقبه ضد أتلتيك بلباو 0-1.

واستمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة لعدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق، في حين لم يشارك الأوروغوياني لويس سواريز لإصابة مماثلة تعرض لها في المباراة الأولى هذا الموسم، بينما يعاني الفرنسي عثمان ديمبيلي من إصابة عضلية وسيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع.