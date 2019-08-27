تواصل مهرجان سوق دبي الحرة الرياضي الأول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلت هذا الأسبوع فعاليات مهرجان سوق دبي الحرة الرياضي الأول الذي يحتضنه مجمع دبي ستارز سبورتسبلكس حتى 4 سبتمبر، بمشاركة واسعة لموظفي السوق الحرة وطاقم عملها الإداري، وذلك في محاولة لتعزيز أسلوب الحياة الصحي والاحتفاء بالتنوع الثقافي بين القوة العاملة في السوق .

حضر حفل افتتاح المهرجان عدد من مسؤولي السوق الحرة وفي مقدمتهم راميش كيدامبي، رئيس العمليات، وصلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي- الخدمات المؤسسية، وبرنارد كريد، نائب أول الرئيس- المحاسبة، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس، دعم التجزئة، ويوسف الخالد، مدير أول- الشؤون الخارجية والقانونية.

تجري المنافسة في مهرجان سوق دبي الحرة الرياضي الأول، بين مختلف أقسام السوق، وهي متاحة لجميع أعضاء طاقم العمل بغض النظر عن مستوى المهارة. ويتوزع المشاركون على 144 مجموعة.