«الزعيم الأممي».. قائمة متعددة الجنسيات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يتواجد ضمن تشكيلة العين الحالية 5 لاعبين أجانب من 5 دول من مختلف أنحاء العالم وهم، توسكاسا شيوتاني (اليابان)، وكايو كانيدو (البرازيل)، ولابا كودجو (توجو)، وعبد الرحمن مزيان ( الجزائر)، وأندريا رادوفانوفيتش (صربيا) ويقودهم المدرب إيفان ليكو (كرواتيا)، وتفيد المصادر أن النادي اقترب من التعاقد مع كل من عمر يسن (مصر)، وإدريس موازياني (فرنسا).

وفي حال تم ذلك يكون العين قد تعاقد مع لاعبين من 7 دول إلى جانب دولة كرواتيا موطن مدرب الفريق ليكو، ليستحق عن جدارة لقب (الزعيم الأممي)، وهي حالة نادرة الحدوث في منطقة الخليج والوطن العربي، ولم يسبق أن تواجد ضمن قائمة العين هذا العدد الكبير من الأجانب الذين يحملون جنسيات مختلفة على مستوى اللاعبين والجهاز الفني.