فريق الإمارات للدراجات يتألق في إسبانيا

المصدر: مدريد - البيان الرياضي

في أعقاب خيبة الأمل التي أصابت الجميع بعد حادث الاصطدام يوم السبت، عاد فريق الإمارات ليتألق في ختام المرحلة الثانية من جولة إسبانيا الأحد، التي امتدت من بينيدورم إلى كالبي.

تقدمت 4 دراجين منذ المراحل الأولى من السباق، لكنها عادت واندمجت في المجموعة الرئيسية مع اقترابها من مسافة التسلق الأخيرة. ومع وصول الدراجين إلى القمة الأخيرة في ألتو دي بويغ لورينسا دفع بطل العالم أليخاندرو فافيردي وتيرة السباق لتقتصر المجموعة المتقدمة على 20 دراجاً متميزاً.

ومع تقدمهم إلى المنحدر الأخير، أسرع فابيو آرو ليتقدم مع مجموعة من 6 دراجين ليكسب أكثر من 30 ثانية عن الدراجين في الخلف. وعند اقترابهم من خط النهاية، تقدم نايرو كينتانا (موفيستار) ليحرز الفوز بالجولة، في حين حل آرو خامساً، متقدماً عمن خلفه بفارق 5 ثوان.