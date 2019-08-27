مبادرة مجتمعية إنسانية لـ«الصقور» في بلغاريا

المصدر: البيان الرياضي

شارك عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات ضمن معسكر الفريق في بلغاريا وبحضور باسم عبد الله الشامسي رئيس البعثة، في مبادرة مجتمعية إنسانية لأطفال مدينة بانسكو البلغارية التي يقيم فيها الفريق معسكره الخارجي والتي تأتي ضمن مبادرات عام التسامح، حيث شارك اللاعبون في دعم الأطفال وتخصيص نشاط رياضي ثقافي لهم بمشاركة بعض عائلاتهم في جو نال استحسان الجميع وقامت بتغطيته بعض وسائل الإعلام البلغارية.

وتضمن النشاط الثقافي بعض الفعاليات والمسابقات والأسئلة الترفيهية لهم بمشاركة اللاعبين وسط أجواء لافتة نالت إعجاب العائلات والأطفال البلغاريين وكل من شارك في المبادرة التي أقيمت بمناسبة عام التسامح.

وتقدم باسم الشامسي رئيس البعثة بخالص الشكر والتقدير إلى عائلات مدينة بانسكو على المبادرة والمشاركة في البرنامج المجتمعي والتي أدخلت البهجة والفرحة في نفوس الأطفال، كما شكر اللاعبين على مشاركتهم في الفعالية والتي تدعم أهداف النادي ثقافياً ومجتمعياً.