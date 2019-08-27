ميلان يبدأ مرحلة البناء بسقوط أمام أودينيزي

المصدر: روما - أ ف ب

بدأ ميلان مرحلة البناء بشكل مخيب جداً إذ سقط في أوديني أمام مضيفه أودينيزي 0-1 أول من أمس في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويخوض ميلان الموسم الجديد بنية البناء على مركزه الخامس في 2018-2019 ومحاولة العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن غاب عنها منذ 2013-2014.

وأجرى بطل أوروبا سبع مرات تعديلات بالجملة على صعيد الإدارة الفنية بعودة نجم وسطه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان الذي ترك منصب الأمين العام المساعد في (فيفا) لينضم إلى النادي اللومباردي بصفة مدير كرة القدم، ليكون بجانب زميله السابق باولو مالديني الذي رقي إلى منصب المدير الفني خلفاً للبرازيلي ليوناردو العائد إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

والأهم أن ميلان، استعان بمدرب سمبدوريا السابق ماركو جامباولو الذي خلف «المقاتل» جينارو غاتوزو، إلا أن البداية لم تكن مشجعة.