مايوركا يضم الكولومبي كوتشو

المصدر: مدريد- د ب أ

أعلن نادي مايوركا الإسباني لكرة القدم أنه ضم على سبيل الإعارة اللاعب الكولومبي خوان كاميلو (كوتشو) هيرنانديز، نجم واتفورد الإنجليزي حتى 30 يونيو 2020.

وهيرنانديز/‏20 عاماً/‏ هو لاعب دولي في منتخب كولومبيا الأول، وسجل هدفين في مباراته الدولية الأولى والتي كانت أمام كوستاريكا في 17 أكتوبر الماضي.

وخلال الموسمين الماضيين لعب هيرنانديز معاراً ضمن صفوف نادي هويسكا الإسباني، وساهم بشكل كبير في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني «الليغا»، ثم في بقائه في دوري الأضواء في الموسم الماضي.

وقال نادي مايوركا في بيان له: «في دوري الدرجة الثانية سجل لاعبنا الجديد 16 هدفاً في 35 مباراة رسمية وفي دوري الدرجة الأولى سجل أربعة أهداف في 34 مباراة».