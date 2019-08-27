موقعة سعودية آسيوية من العيار الثقيل

المصدر: الرياض - أ ف ب

يتعين على الهلال السعودي إزاحة فريق سعودي آخر هو اتحاد جدة إذا ما أراد الاحتفاظ بأمل إحراز لقب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يحل ضيفاً على الأخير على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في ذهاب الدور ربع النهائي اليوم.

وكان الهلال قد تخطى فريقاً آخر من مدينة جدة هو الأهلي رغم خسارته إياباً أمامه صفر-1 في الرياض، وذلك لفوزه عليه 4-2 ذهاباً في عقر داره.

وتوج الهلال بطلاً للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000 عندما كان يطلق عليها تسمية كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودّها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003 علماً بأنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر أمام وسترن سيدني وأندررز عام 2014، وأمام أوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

أما الاتحاد فأحرز اللقب القاري مرتين عامي 2004 و2005 وخسر نهائي عام 2009. وحقق الفريقان انطلاقة جيدة في الدوري المحلي، حيث تغلب الهلال على أبها 4-2 والاتحاد على الرائد 3-1.