ديوكوفيتش يقود صربيا في ديفيس

المصدر: بلغراد - أ ف ب

حسم الاتحاد الصربي لكرة المضرب أسابيع من التكهنات، بتأكيده أن المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش سيشارك مع المنتخب في كأس ديفيس التي تستضيفها مدريد بصيغتها الجديدة في نوفمبر المقبل.

وقال مدرب الفريق الصربي نيناد زيمونييتش في بيان «لدينا أنباء رائعة: نوفاك سيشارك في نهائيات البطولة في مدريد. لقد أتيحت لي فرصة البحث في هذا الأمر معه في نيويورك»، حيث يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق اليوم.

وتابع المدرب في البيان «تواجد نوفاك سيكون دفعاً كبيراً بالنسبة إلينا. أنا سعيد لرؤيته يلتحق بالفريق بعد غياب طويل». وساهم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في تحقيق بلاده لقبها الوحيد في كأس ديفيس عام 2010.