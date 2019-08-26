غوارديولا يعرقل «الأبيض الملكي»

المصدر: مدريد- أ ف ب

فرض فريق بلد الوليد التعادل 1 - 1 على مضيفه ريال مدريد أول من أمس في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، تقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بهدف للنادي الملكي قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة معلناً عن هدفه الثاني هذا الموسم.لكن المهاجم سيرجيو غوارديولا البالغ 28 عاماً صدم الجماهير المدريدية بمرتدة خاطفة وتسديدة أرضية من داخل المنطقة بين قدمي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (88). وبعدما دفع زيدان في مباراته الأولى بغاريث بايل أساسياً، تواجد اللاعب هذه المرة مع الكولومبي رودريغيز.

وغاب مرة جديدة عن ريال نجمه الجديد هازار بسبب الإصابة ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية.

وأصبح بنزيمة أول فرنسي يسجل أكثر من 150 هدفاً في تاريخ الدوري الإسباني وسابع لاعب من ريال مدريد يصل إلى هذا الإنجاز.