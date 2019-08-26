ديوكوفيتش يحلم بمعادلة إنجاز فيدرر

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أكد المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش أن معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر، هي «من طموحاتي»، على الرغم من إقراره بأن الأمر لا يزال بعيد المنال.

ويحمل الصربي في رصيده 16 لقباً كبيراً، مقابل 20 للسويسري البالغ من العمر 38 عاماً، وبينهما الإسباني رافايل نادال المتوج بـ18 لقباً.

وأتت تصريحات الصربي البالغ من العمر 32 عاماً، قبيل شروعه في حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، والتي تنطلق في نيويورك اليوم.

وأكد ديوكوفيتش المتوج بألقاب أربع من آخر خمس بطولات غراند سلام، أنه مدرك للحديث عن إمكان معادلته لرقم فيدرر، معتبراً أن ذلك «إطراء» له، مضيفاً «لكن في الوقت عينه، لا يزال الأمر بعيداً جداً. صحيح أنه يفرض بعضاً من المسؤولية علي أيضاً، لأنني أهدف لتحقيق ذلك». وأضاف «هذا بالتأكيد جزء من طموحاتي وأهدافي لا زلت أتمتع بحافز كبير لمواصلة (مزاولة الرياضة والمنافسة)، لاسيما الآن حيث أصبح كل شيء تقريباً مرتبطاً بالبطولات الكبرى» التي هيمن الثلاثي ديوكوفيتش ونادال وفيدرر على آخر 11 لقباً فيها.

والتقى الصربي والسويسري في نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في يوليو الماضي، في مباراة ماراثونية امتدت لخمس مجموعات، وانتهت بإحرازه لقبه الكبير السادس عشر.

وهيمن ديوكوفيتش المتوج ثلاث مرات في فلاشينغ ميدوز، على البطولات الكبرى في الأشهر الماضية، فتوج بلقبي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز 2018، وبطولة أستراليا المفتوحة وويمبلدون 2019، في حين كان اللقب الوحيد الذي أفلت منه هو رولان غاروس الفرنسية هذا العام، والذي أحرزه نادال للمرة الثانية عشرة في مسيرته الاحترافية..