ساني يعيش فترة نقاهة في النمسا

المصدر: برلين - د ب أ

يقضي الألماني الدولي ليروي ساني، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، فترة نقاهة في أعقاب العملية الجراحية التي خضع لها بسبب تمزق الرباط الصليبي.

ونشر لاعب خط الوسط صورة له على تطبيق انستغرام وكتب تحتها: «كانت بضعة أيام صعبة، لكن العملية سارت وفقاً للخطة، ولدي شعور إيجابي ومتأهب للشفاء». وتظهر الصورة ساني وهو يجلس مبتسماً أمام أحد مقاهي منطقة زيفلد النمساوية وقد رفع قدمه اليمنى التي أجرى فيها العملية فوق كرسي، وعكازاه إلى جانبه.

ومن المرجح أن يعود ساني إلى الملاعب ربيع 2020 بعد الإصابة الخطيرة التي وقعت له في مباراة كأس السوبر الإنجليزي أمام ليفربول مطلع أغسطس الجاري، وقد أجرى العملية في مدينة اينسبروك النمساوية.