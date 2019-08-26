لجنة «الجنايني» تضمّد جراح الكرة المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تفاعل قطاع كبير من الجماهير، والوسط الكروي في مصر، مع قرارات اللجنة الخماسية المعنية بإدارة اتحاد كرة القدم، واعتبروا أنها بداية لإصلاح حال كرة القدم، في دولة تقدم للعبة كافة إمكانيات النجاح، غير أن التخطيط الخاطئ يحول دون ذلك، وكان الخروج من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر، هو خير مثال على ذلك.

ووعد عمرو الجنايني رئيس اللجنة، بتنظيم بطولة محلية ناجحة لا تعرف التخبط أو الأزمات، وسيتم الإعلان عن جدول كامل لمسابقة الدوري الممتاز، وتحديد موعدي البداية والنهاية، لأن حالة التضارب التي تحدث بشأن المواعيد غير مقبولة، وأن هذا العهد قد انتهى.

وكان الموسم الأخير كان من أسوأ وأطول المواسم الكروية على الإطلاق، حتى إن مسابقة الكأس لم تنته بعد، حتى إن جميع المتابعين طالبوا بتغيير كافة الوجوه المعنية بإدارة الكرة المصرية، وقد لاقى رحيل ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ترحيبا كبيرا، وكذلك رحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

كما تطرق الجنايني لحديث عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، والذي سيخلف المكسيكي خافير أغيري، الذي تمت إقالته عقب أمم أفريقيا، وقال إن تعيين مدير فني لمنتخب مصر ليس بالأمر السهل.

وشدد على أن اللجنة تستهدف تطبيق العدل وعدم ظلم أي فرد في المنظومة، وأنه لو تم العمل وفقا لأسس علمية، سوف يتم تحقيق العديد من الإنجازات، كما وعد الجنايني بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، وأن هناك اتصالات مع مسؤولي الاتحاد الدولي «فيفا» بشأن كيفية تطبيق التقنية في مصر.

في سياق متصل، تتواجد في القاهرة حاليا، السنغالية فاطمة سامورا، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في زيارة تستغرق عدة أيام تبحث خلالها إصلاح شؤون كرة القدم بمصر والقارة السمراء، وتلتقي سامورا مع المسؤولين باتحاد الكرة المصري ومسؤولين بالاتحاد الإفريقي «الكاف».

يذكر أن الفيفا قرر يوم الثلاثاء الماضي، تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري عقب استقالة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وكافة أعضاء مجلس الإدارة.