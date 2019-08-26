تاناك يقترب من بطولة العالم للراليات

المصدر: ألمانيا - أ ف ب

حقق سائق تويوتا الأستوني أوت تاناك، أمس، لقب رالي ألمانيا الدولي، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للراليات، للعام الثالث على التوالي، ليقترب خطوة إضافية من لقب البطولة بعد توسيعه الفارق في صدارة الترتيب مع منافسيه بطل العالم في الأعوام الستة الأخيرة الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) والبلجيكي تييري نوفيل (هيونداي).

وتقدم تاناك (31 عاماً) في معظم مراحل السباق البالغ عددها 19، والتي أقيمت في وادي موسيل في ألمانيا، حاسماً اللقب بسهولة رغم عدم فوزه بأي من المراحل الأربع.

ووسع بذلك تاناك الفارق إلى 35 نقطة مع نوفيل الثاني الذي أنهى رالي ألمانيا في المركز الخامس، ويبدو على المسار الصحيح للإطاحة في نهاية الموسم، بأوجييه الذي أنهى رالي ألمانيا في المركز الثامن.