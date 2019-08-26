الشباب يفك عقدة الفتح

المصدر: الرياض - أ ف ب

وضع الشباب حداً لتفوق الفتح في المواجهات الأخيرة وتغلب عليه 2-1 أول من أمس على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الشباب بهدفين سجلهما الكولومبي دانيلو اسبريليا (1) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (49 من ركلة جزاء)، وقلص الفتح النتيجة بواسطة المغربي مروان سعدان (90 من ركلة جزاء).

وفي مباراة ثانية، خيم التعادل السلبي على «دربي سدير» الذي جمع الفيصلي والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. وحصد الاتفاق ثلاث نقاط مستحقة إثر فوزه على الوحدة 2-0 سجلهما فواز الطريس (57) والتونسي نعيم السليتي (90+6) على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.