فوز صعب ليوفنتوس في الكالشيو

المصدر: روما- أ ف ب

بهدف من توقيع مدافعه جورجيو كيليني استهل يوفنتوس حملة دفاعه عن لقبه أول من أمس بالفوز على مضيفه بارما 1-0، ضمن مهمة بحثه عن تعزيز رقمه الخارق وإحراز لقبه التاسع توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغاب عن فريق «السيدة العجوز» مدربه الجديد ماوريتسيو ساري الذي يتعافى من التهاب رئوي.

وسيغيب ساري (60 عاماً) الذي وصل إلى يوفنتوس هذا الصيف خلفاً لماسيميليانو أليغري بعد موسم وحيد مع تشلسي الإنجليزي، عن مباراة القمة ضد نابولي في 31 أغسطس في تورينو. وفي ظل الحديث عن اعتماد يوفنتوس نهج ساري الهجومي، بدا «بيانكونيرو» غير مقنع في مواجهته الأولى هذا الموسم في «سيري A».