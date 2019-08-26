فيرنر يجدد عقده مع لايبزيغ

المصدر: برلين- أ ف ب

أعلن نادي لايبزيغ الألماني الأحد تجديد عقد مهاجمه تيمو فيرنر لأربعة مواسم إضافية، ليضع حداً للتكهنات حول رحيل محتمل للاعب إلى بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، بصفقة انتقال حر في صيف 2020.

وجاء الإعلان عبر بيان أصدره لايبزيغ قبل مباراته الأولى على أرضه هذا الموسم أمام اينتراخت فرانكفورت ضمن المرحلة الثانية من الدوري، بعدما فاز في المرحلة الافتتاحية خارج الديار 4-0 على أونيون برلين.

وقال فيرنر الذي انضم إلى لايبزيغ قادماً من شتوتغارت في صيف 2016 «أنا سعيد بتجديد عقدي. لقد كانت عملية طويلة، ولكنني أردت أن أكون متأكداً بشكل كامل بشأن خطواتي المقبلة في إطار تطوري في هذا النادي»