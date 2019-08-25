فوز تاريخي لأستراليا على أميركا في كرة السلة

المصدر: ملبورن- أ ف ب

حقق المنتخب الأسترالي لكرة السلة فوزاً تاريخياً هو الأول له على نظيره الأميركي بنتيجة 98-94 أمس، في ملبورن ضمن إطار استعدادات الفريقين لبطولة العالم التي تنطلق في الصين في 31 أغسطس.

وثأر المنتخب الأسترالي بالتالي لخسارته أمام الولايات المتحدة الخميس بنتيجة 86-102.

وطرأت تعديلات كثيرة على تشكيلة المنتخب الأميركي في المباراة الثانية، حيث شارك لاعبان فقط من التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى وهما دونوفان ميتشل ومايلز تيرنر، في حين اعتمدت أستراليا على التشكيلة ذاتها التي خسرت المباراة الأولى بفارق 16 نقطة.

وتألق في المباراة الثانية الأسترالي باتي ميلز لاعب سان أنتونيو سبيرز في الدوري الأميركي، بتسجيله 30 نقطة، وأضاف أندرو بوغوت 16 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة.