إلغاء النقل الحصري للدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشف الاتحاد السوداني عن فك حصرية نقل الدوري السوداني، وأكد أنه أصبح متاحاً لكل القنوات بعد موافقة قناة الملاعب المالك الحصري للقناة بث البطولة، ويجدر ذكره أن قناة الملاعب كانت قد اشترت حقوق البث التلفزيوني للدوري لخمس سنوات.

من جهة أخرى، يستضيف فريق الهلال على ملعبه مساء اليوم فريق رايون سبورت في إياب الدور التمهيدي لأبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى 1-1 ، يدخل الهلال مواجهة اليوم وسط مخاوف كبيرة من قاعدته الجماهيرية بعد الأداء المتواضع والخسارة أمام فريق الوصل في ذهاب البطولة العربية، وترتب على هذه الخسارة رد فعل عنيف أربك مجلس الإدارة وأجبره على الإعلان عن عدم رغبته في تجديد التعاقد مع المدرب نبيل الكوكي، لتتراجع إدارة الفريق عن القرار بعد 24 ساعة، معلنة عن اتفاق مع الكوكي للإشراف على مباراتي الفريق الأفريقية والعربية، أمام كل من يرون سبورت الرواندي والوصل.