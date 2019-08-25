كاتانيتش يستمر في قيادة «أسود الرافدين»

المصدر: بغداد- أ ف ب

أبقى الاتحاد العراقي لكرة القدم على خدمات سريشكو كاتانيتش مدرباً للمنتخب الوطنية، من أجل قيادته في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا 2023 في الصين، وذلك بعد موافقة المدرب السلوفيني على إضافة بنود جديدة على العقد.

وذكر الاتحاد العراقي أن «الاتحاد أبقى على مهمة كاتانيتش وتجديد عقده مع المنتخب وقيادته في تصفيات كأس العالم بعد موافقته على شروط جديدة».

واشترط الاتحاد العراقي على المدرب السلوفيني موافقته على تعيين مساعد مدرب عراقي، وضمان حصول العراق على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية أو المركز الثاني الذي يضمن له وصوله إلى التصفيات النهائية لمونديال 2022، مقابل استمراره في عمله.

وكان الاتحاد العراقي طلب من لجنة المنتخبات إبداء توصيات بشأن بقاء كاتانيتش في منصبه بعد خسارة منتخب أسود الرافدين أمام البحرين 0-1 في نهائي بطولة غرب آسيا في 14 الجاري.