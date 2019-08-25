أسرع إقالة مدرب في الدوري التونسي

المصدر: تونس- صالح قادري

بعد أن أشرف على كامل مرحلة الإعداد للموسم الجديد، أقال هلال الشابة الصاعد حديثاً إلى الدوري التونسي مدربه الفرنسي المدرب زفونكا قبل ضربة بداية المسابقة، أمس، وخلفه عثمان الشهايبي وهي أسرع إقالة عرفها الدوري التونسي. ودرب زفونكا النادي الأفريقي الموسم الماضي، ثم انتقل إلى هلال الشابة في يونيو 2019.

وبعد رحيل زفونكا بقي مدرباً أجنبياً وحيداً في الدوري التونسي، وهو المونتينيغري «نيبو نيبوتشا» الذي يقود النادي الصفاقسي.

وحافظت 3 فرق فقط من أندية الدوري الـ14 على مدربيها وهي الترجي التونسي الذي جدد الثقة بمعين الشعباني ونادي حمام الانف الذي احتفظ بحاتم الميساوي والصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين مستقبل سليمان الذي منح الفرصة لمدربه شاكر مفتاح. وهكذا دخل 11 فريقاً السباق بمدربين جدد.

وغيرت 9 فرق الجهاز الفني وهي النادي الصفاقسي وهلال الشابة والنجم الساحلي الذي يدخل الموسم بقيادة العائد فوزي البنزرتي خلفاً للفرنسي روجي لومار والنادي الأفريقي الذي تعاقد مع لسعد الدريدي عوضاً عن الفرنسي زفونكا والملعب التونسي الذي تعاقد مع منتصر الوحيشي خلفاً لشكري الخطوي الذي عاد إلى اتحاد بنقردان والنادي البنزرتي الذي تعاقد مع ناصيف البياوي واتحاد تطاوين الذي انتدب وليد الشتاوي خلفاً لإسكندر القصري والاتحاد المنستيري الذي تعاقد مع الاسعد الشابي وفريق الشبيبة القيروانية الذي تعاقد مع لاعبه السابق مراد العقبي، كما دخل نجم المتولي بمدرب جديد وهو محمود المصمودي الذي حل بديلاً لعفوان الغربي الذي غير وجهته نحو فريق النهضة السعودي.