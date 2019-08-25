توخل: سر مستقبل نيمار لدى ليوناردو

المصدر: باريس - أ ف ب

أحال المدرب الألماني توماس توخل إلى إدارة نادي باريس سان جرمان، سائليه بشأن ما إذا كان النجم البرازيلي نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي ستستضيف اليوم تولوز في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في ظل التقارير المتواصلة عن احتمال رحيله عن الفريق.

وقال توخل في مؤتمر صحافي أمس عشية المباراة التي يستضيفها نادي العاصمة على ملعب بارك دي برانس، إن أغلى لاعب في العالم «يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحاً».

وأضاف «حتى اليوم، الأمر غير واضح، وربما يكون واضحاً غداً».

ورداً على الأسئلة المتكررة للصحافيين، شدد توخل على أن المهاجم الدولي الذي لم يشارك هذا الموسم بعد مع فريقه، «جاهز للعب»، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود إلى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو.

أضاف «ربما يجدر بكم أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن».

ويشكل نيمار محور التقارير هذا الصيف بشأن احتمال رحيله عن سان جرمان، بعد عامين من انضمامه إلى صفوفه من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.