صراع فراشات التنس ينطلق في أمريكا غداً

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تخوض حاملة اللقب المصنفة أولى اليابانية ناومي أوساكا، والرومانية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون الإنجليزية، صراع ثقة مع انطلاق منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بدءاً من الغد، حيث تسعى الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس مجدداً لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة.

في صيف العام الماضي، أحرزت أوساكا (21 عاماً) باكورة ألقابها الكبيرة في هذه البطولة بالذات، في مباراة نهائية جدلية ضد سيرينا، شهدت مشادة كلامية بين الأخيرة وحكم المباراة البرتغالي كارلوس راموس الذي ارتأى المنظمون هذا العام عدم إشرافه على أي مباراة تكون سيرينا او شقيقتها الكبرى فينوس طرفاً فيها خلال البطولة.

وفي حين تبدأ سيرينا مشاركتها الإثنين بمواجهة مرتقبة ضد المصنفة أولى عالمياً سابقاً الروسية ماريا شارابوفا، تخوض أوساكا الثلاثاء مباراتها الأولى ضد الروسية آنا بلينكوفا.