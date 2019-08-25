معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية ينطلق 5 سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، ينطلق معرض أبوظبي للرياضة واللياقة البدنية، الذي تديره رابطة UMFF المختصة بفعاليات اللياقة البدنية والأزياء في الإمارات، خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر القادم في قاعة «دو» على جزيرة ياس.

يزخر برنامج أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالكثير من الفعاليات المقامة في مختلف أنحاء المدينة بين 1 و7 سبتمبر، والتي تأتي تمهيداً لانطلاق بطولة UFC 242 في حلبة «ذا أرينا» المصممة خصيصاً لهذه الفعالية على جزيرة ياس بأبوظبي.

علاوةً على ذلك، يتضمن الأسبوع طيفاً واسعاً من أنشطة أسلوب الحياة، بدءاً من الحفلات التي يحييها نخبة من النجوم، والحفلات المُقامة قرب الشواطئ وأحواض السباحة، وذلك بما يعزز من مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة عالمية مفضلة للتجارب الترفيهية ونمط الحياة الصحي.