صبحي يحتوي أزمة اتحاد الكرة المصري

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

أعلنت أندية الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري، أنه سيتم دمج العمل المشترك، مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشكلة من الاتحاد الدولي «فيفا»، وذلك بعد أن نجح أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، في حل أزمة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والتي رفضت قرار تعيين لجنة مؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، بداعي أن ذلك تم دون موافقة الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وأكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، ورئيس اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية، أن اللجنة تحركت في جميع الاتجاهات وأعلنت رفضها التعامل مع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، موضحاً أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الرياضة، وشدد الوزير على احترام الدولة لأهمية وشرعية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، ودورها الطبيعي في التخطيط والتطوير لكرة القدم بالمرحلة القادمة.