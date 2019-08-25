مشجع دريسدن في حالة حرجة

المصدر: دارمشتاد - د ب أ

سقط مشجع لفريق دينامو دريسدن الألماني لكرة القدم على حائط بعد مباراة فريقه أمام دارمشتاد الجمعة في دوري الدرجة الثانية الألماني، وحالته حرجة.

وسقط المشجع الذي يبلغ 36 عاماً من حوالي ثلاثة أمتار وتم نقله إلى المستشفى بطائرة مروحية.

وذكر نادي دارمشتاد أمس أن المشجع تسلق الحائط، عقب نهاية المباراة ولم يتركه رغم الدعوات العديدة لحثه على النزول من الحكام وإدارة الاستاد العام.

وتعرض المشجع لإصابات خطيرة عقب سقوطه بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور.

ويعيد دارمشتاد تطوير ملعبه وتم إعادة فتح الجزء البعيد للمرة الأولى في مباراة دريسدن.

وتمنى الفريقان للمشجع التعافي سريعاً من إصاباته.